 

Алисия Викандер впервые о том, как они с Майклом Фассбендером растят ребенка: “Всегда вместе”

06.04.2022, 17:28, Разное
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Алисия Викандер и Майкл Фассбендер после рождения ребенка ушли в тень – за последние полгода Алисия выходила в свет лишь дважды (в октябре и начале марта), и то по “модным” поводам. А Майкл все эти месяцы был занят на съемках нового триллера Дэвида Финчера The Killer, которые завершились лишь неделю назад. При этом о своем малыше, которому в августе будет уже год, актеры не говорили ни слова. Только в начале сентября молодая мама пространно ответила журналу People:

Теперь у меня совершенно новое понимание жизни в целом. Это прекрасно, и очевидно, многое мне пригодится в моей работе в будущем.

Первой опять же “раскололась” Алисия – 33-летняя актриса впервые рассказала о ребенке (общественность до сих пор не знает ни пол, ни имя малыша) в новом интервью изданию Harper’s Bazaar. Она призналась, что они с мужем стараются растить малыша самостоятельно, поэтому им приходится составлять свои рабочие графики таким образом, чтобы кто-то всегда был с ребенком. Также они всегда ездят куда-либо втроем:

Мы в нашей маленькой семье всегда путешествуем вместе. Это правило. Проекты мы тоже берем так, чтобы один из нас всегда мог оставаться вместе с малышом.

Также в интервью зашла речь о съемках в интимных сценах. По словам Алисии, это худшее, что может быть в кинематографе:

Я вполне довольна своим телом, а за время карьеры снялась во множестве сексуальных и откровенных сцен, но даже сейчас это для меня очень тяжело. И легче мне никогда не станет,— призналась она.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

Напомним, о беременности Алисии Викандер общественность узнала случайно благодаря утечке из их с Майклом семейного архива: в январе в Twitter был опубликован снимок беременной Алисии, сидящей, по-видимому, дома в кресле с кружкой воды. При этом последняя преспокойно стоит на округлившемся животе актрисы. Тогда итальянские СМИ отметили, что снимок был сделан где-то в промежутке между декабрем 2020-го и январем 2021-го, и тогда Алисия находилась на последних сроках беременности.

О пополнении в их семье стало известно благодаря папарацци. Они-то и засняли Майкла с малышом на руках во время визита супруги на съемочной площадке сериала “Ирма Веп” (Irma Vep) в Париже. Это новый проект HBO, основанный на одноименном фильме 1996 года, главную роль в котором и сыграет Алисия. Фото актера с ребенком были сделаны в начале августа.

Алисия Викандер



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