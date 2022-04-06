Мнение: О долгожданной и невосполнимой утрате

Не стал бы уверять, что все «с замиранием сердца следили» и «затаив дыхание, ждали». Но некоторые, а то и многие — да, и следили, и ждали. Долго ждали.

Дождались…

Теперь уже официально.

Умер…

После тяжёлой и продолжительной болезни, на 76-м году жизни в столичной Центральной клинической больнице скончался основатель и бессменный лидер ЛДПР, многократный депутат Государственной думы и глава одноименной думской фракции Владимир Вольфович Жириновский.

Когда из жизни суетной и грешной уходит политик такого калибра, — а новопредставленный, боровшийся ещё за пост президента давно почившего СССР, был заслуженным ветераном российской политической сцены, — слова сожалений и соболезнований как-то меркнут. Звучат фальшиво и выглядят странно.

Поэтому просто поделюсь одним личным воспоминанием.

С Владимиром Жириновским я встречался в начале 2000-х, непосредственно в его кабинете, в здании на Охотном ряду. Тогда всё там было гораздо скромнее. Но убранство этого кабинета, где даже в приёмной не было ничего казённого, там-сям итальянская мебель на заказ, отличалось какой-то показной для тех пока ещё небогатых лет роскошью. И сам Владимир Жириновский одетый подчёркнуто дорого — это первое, что бросилось в глаза.

Ах, да, приёмная. Не классический «предбаник» у кабинета большого начальника, а сравнительно большой холл, по краям которого были расставлены столы помощников и прочей прислуги. Что характерно, никаких девочек с наманикюренными ноготочками, даже на телефоне. Только плечистые, коротко стриженные молодые парни в одинаковых тёмных рубашках. Дисциплина — почти военная. Движения — чёткие, резкие, быстрые. Для полноты ассоциаций не хватало только повязок с партийной символикой на рукавах. Но всё равно — мурашки по коже. «Соколы» Жириновского, блин.

И ещё одна ассоциация в те недолгие минуты ожидания (тут нужно отдать должное, организация встречи была на высоте, я пришёл чуть раньше, и ровно в назначенное время дверь кабинета распахнулась). «Короля играет свита», — промелькнуло в голове. И, в общем, это было недалеко от истины. Свита Жириновского именно играла, и весь этот антураж был, по сути, лишь мизансценой, призванной подчеркнуть…

Так вот, дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился сам хозяин. Деловито отдал распоряжения насчёт «сувенирки» и чая, пригласил войти.

О, разговор с Владимиром Жириновским — это действительно театр одного актёра. Напор, энергия, порыв. Голос никак не хочет звучать ровно: то срывается на крик, то переходит на драматический шёпот. И сам его хозяин никак не хочет укладываться в обычный протокол. Не сидит спокойно в заказном кресле, а постоянно жестикулирует, то потрясает кулаками, то грозит пальцем, то воздевает руки к небу. В какой-то момент, не выдержав, бросается к висящей на стене карте и там что-то показывает. Потом снова возвращается в кресло…

Лишь иногда этот спектакль перемежается короткими паузами. Владимир Вольфович на секунду-другую затихает, якобы переводя дыхание. Склоняет голову. Но исподлобья бросает на собеседника холодный, оценивающий взгляд. И за всеми его масками сразу проступает суть — умный, хитрый, где-то даже циничный политик и одновременно цепкий, грамотный, расчётливый бизнесмен.

Да, Владимир Жириновский первым, ещё в 1990-е, наладил парламентскую деятельность как эффективный #бизнес. И получал с неё щедрые дивиденды. Чему в Кремле, кстати, никогда не противились.

И вот теперь… Эх, что тут скажешь! Ушла эпоха…

Но кто же теперь подхватит выпавшее знамя за возрождение СССР в территориальном и геополитическом контексте?

Уж не Дмитрий Медведев ли с его заявкой?

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