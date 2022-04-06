Россия попросила ООН содействовать в доступе Красного Креста к военнопленным

Российская сторона обращается к ООН и другим международным организациям, чтобы представители Международного Красного Креста получили доступ к российским военнопленным, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российская Федерация в лице Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине обращается к ООН, ОБСЕ, Международному комитету Красного Креста, другим международным организациям, а также к руководству Германии, Турции и Франции, это те страны, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении, потребовать от украинских властей немедленно обеспечить доступ представителей МКК к российским военнопленным», – цитирует Мизинцева ТАСС.

Это нужно, чтобы выяснить условия содержания и провести углубленное медицинское освидетельствование с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российская и украинские стороны совершили обмен военнопленными в формате 86 на 86.

Побывавший в плену на Украине военнослужащий ВС РФ рассказывал, что украинские националисты насмерть забили одного военнопленного.

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