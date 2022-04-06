 

Захарова пообещала возмездие причастным к пыткам российских военнопленных

06.04.2022, 17:05, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге пообещала причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными людям, что они будут найдены, привлечены к ответственности и отданы под суд.

«Все люди, которые причастны к подобным преступлениям в отношении российских военнослужащих, как об этом уже говорило руководство нашей страны и силовой блок нашей страны, те люди, которые занимаются раскрытием преступлений, они эту позицию четко обозначили, будут найдены и преданы суду», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова добавила, что позже будет решено, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, «но они свою «награду» получат».

Ранее появились сообщения о том, что установлены как минимум два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. По данным общественного проекта «Трибунал», один из солдат, причастных к издевательствам, – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона». Портал Politicus и Telegram-канал «Милитарист» приводят фотографию, на которой Хизанишвили запечатлен в качестве охранника экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева.

Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК поручил установить точное место и время видеосъемки, провести «тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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