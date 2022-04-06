 

В Минобороны заявили о возможном созыве Совбеза ООН по военнопленным

06.04.2022, 17:05, Новости дня
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Россия оставляет за собой право стать инициатором созыва заседания Совбеза ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по вопросу военнопленных, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В случае непринятия мер со стороны МККК и других гуманитарных организаций Российская Федерация оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по данному вопросу и потребовать детального отчета от представителя Украины и руководства МККК об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская и украинские стороны совершили обмен военнопленными в формате 86 на 86. Также сейчас идет работа по возвращению 90 дальнобойщиков из Украины. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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