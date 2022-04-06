Буратина на пилоне – Личное мнение

Мне очень симпатичен Буратино — весьма обаятельный персонаж сказки Алексея Толстого. Хороший такой паренёк, разве что немножечко деревянный.



Фото: Соцсети

Точь-в-точь как гОленька Бузова, которая зачем-то взгромоздилась на пилон.

Не знаю, как вы, а я без слёз на это смотреть не могу. Слёзы — от смеха разумеется.

https://t.me/lenamiro/11271

Ещё смешнее — сопровождающие видео рассуждения гОленьки на тему женской сексуальности.

Развивается пластика тела, и сексуальность, которая есть в каждой женщине, выходит наружу!

Бузова, ходи сюда. Учить буду.

Запомни: сексуальность есть не в каждой женщине. Ты — наглядный тому пример. Что бы ты ни делала, сексуальности в тебе нет.

Хоть рот свой филлерный разинь, хоть во всё красное и ужасное нарядись, хоть пришитые патлы волнами раскидай, ты — антисекс.



Фото: Соцсети

Ну, не Бардо ты, Бузова, не Бар-до!

И в этом нет ничего страшного. Даже, пожалуй, есть свои плюсы.

Главное — не пытаться выжать из себя то, чего в тебе нет, и развивать то, что в тебе уже есть. То, что даётся легко, нужно культивировать. То, что с огромным трудом, — оставить другим — тем, кому это даётся играючи.

Лично я — не из тех, кто будет колоться, но жрать кактус.

Я, например, с лёгкостью пишу, а вот беседы мне даются с трудом: перебиваю, замолкаю на полуслове, поучаю, повторяя по десятому кругу одну, порой, и без меня всем очевидную мысль. Меня очень трудно слушать, а вот читать — одно удовольствие, да?

Или вот, например, мне легко даётся готовка. Готовлю вкусно, часто — интуитивно. А вот какие-нибудь бумаги собрать, по порядку разложить — это для меня высшая математика. Вообще не моё. Я была бы худшим секретарём в мире.

А вам что в жизни даётся легко? Что — с трудом?

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