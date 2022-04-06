 

Социолог Филиппов о современном российском казачестве: только пьют и щеголяют в красивой форме

06.04.2022, 16:50, Разное
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Начало специальной операции по демилитаризации Украины привело к тому, что у рядовых граждан РФ возникло множество вопросов к разного рода добровольческим организациям, публично поддержавшим решение президента Владимира Путина о действиях по принуждению Киева к миру.

Инициатива Кремля предоставила возможность для огромного числа желающих отправиться на защиту Донбасса, однако российские казаки, которые начиная с 2014 года грозились наказать ВСУ и нацбаты, что-то не спешат выстраиваться в очереди на призывных пунктах.

“Не стоит от ряженных генералов и полковников ожидать подобной прыти, для них сейчас главное самопиар. Эти переодевшиеся в форму, увешанные множеством наград и непонятных значков люди с пропитыми лицами не имеют никакого отношения к вольному народу, служившему Родине.

Современные казаки не станут рисковать своими жизнями ради населения Донбасса, которое на протяжении последних восьми лет выживает под градом мин и снарядов ВСУ. Собственная жизнь дороже, на фронте ведь можно погибнуть. Кто же тогда будет красивым с нагайкой ходить по площадям, парадам и писать в соцсетях о том, как он поддерживает спецоперацию?” — задается вопросом Филиппов.

Эксперт напомнил, что в настоящее время военкоматы открыты для всех желающих и туда идут только профессиональные офицеры и представители патриотических организаций, которые действительно являются потомками вольного народа.

“Настоящие казаки уже давно на фронтах Донбасса, они с автоматами в руках двигаются в рядах бойцов ЛНР и ДНР, помогают нашим подразделениям, выполняют функции сотрудников правопорядка, развозят гуманитарную помощь. И эти люди явно с пренебрежением смотрят на тех, кто в России устраивает концерты, публично заявляет о поддержке спецоперации, выстраивается в форме двух ненавистных Западу латинских букв.

Генералы информационных войск остаются в тылу, где можно урвать от российского бюджета кусок побольше, где перед прекрасным полом можно пощеголять в красивой форме. Но разве это настоящие воины? Нет. Поэтому достаточно зайти в комментарии под постами “казаков” и почитать, что пишут россияне. Там жестокая правда, написанная с использованием обсценной лексики. И в этом нет ничего удивительного”, — заключил социолог.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины, инициированная для защиты народа Донбасса, вскрыла давние проблемы: с победными реляциями выступают представители гражданских организаций, нередко спонсируемых из федерального бюджета. Однако их слова зачастую расходятся с делом.



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