Что будет с ипотечниками в 2022 году и стоит ли покупать квартиру?

Заемщикам приходилось отказываться от такого кредита, потому что они закладывали в бюджет другую сумму.

Авторы “Базы знаний” МБК и Topnovostroek разобрались, что будет с ипотечниками в 2022 году и нужно ли сейчас покупать недвижимость в кредит.

Удастся ли сохранить деньги в недвижимости?

В России продолжает расти инфляция на фоне санкций и ограничений. Дорожают продукты питания, услуги, кредиты, и некоторые граждане снимают сбережения и покупают недвижимость в ипотеку. Но если в прошлом году ставка по процентам в среднем составляла 10%, то сейчас она резко выросла до 20%. При таком раскладе переплата за квартиру увеличится в два раза, а инфляция заберет оставшуюся часть бюджета.

Банки одобряют заявки по ипотеке, если заемщик будет отдавать не более 50% бюджета. Но платить по такой схеме — это на пределе возможностей для любого заемщика. Если член семьи потеряет работу, выполнить обязательства перед банком не получится. Комфортный платеж по ипотеке не должен превышать 30% дохода семьи, но практически никто не следует такому правилу. Многие оформляют кредиты на пределе своих финансовых возможностей.

И сохранить деньги в недвижимости сейчас не получится. Цены на квартиры находятся на пике и рост замедлился. А если стоимость недвижимости пойдет вниз, а вы оформили кредит по максимальной ставке, потеряете вложения. Недвижимость обесценится, вам придется платить полную стоимость, а если захотите продать квартиру, цену поставите дешевле по сравнению с тем, что брали. Заработать на продаже недвижимости получится в том случае, если удастся продать квартиру дороже, чем брали. Но сейчас нет никаких предпосылок, что недвижимость и дальше продолжит расти.

Как изменились требования и условия для заемщиков?

Если в прошлом году ставка по льготной ипотеке составляла 7%, с апреля 2022 года выросла до 12%. Увеличилась и максимальная сумма кредита — до 12 млн руб. для жителей СПб. и Москвы, и до 6 млн руб. для остальных регионов. Банки стали тщательнее проверять платежеспособность клиентов, оценивать кредитный рейтинг, доход.

Но россияне заняли выжидательную позицию и количество заявок на ипотеку сокращается. Люди ждут вероятного падения цен на недвижимость и многие не хотят оформлять кредиты по ставке 20%. А заемщики, которые снимали квартиры и планировали переезд в новостройку, все равно подают заявки вне зависимости от роста цен. Ставка по ипотеке точно не снизится, пока ЦБ РФ не уменьшит ключевую ставку, поэтому если нужно срочно решать жилищный вопрос, можно купить жилье в ипотеку.

Что будет с ипотечниками, которые оформили кредит по низким ставкам?

Ипотечные заемщики, которые уже оформили займы, переживают, что им тоже поднимут ставки. Банк не поднимет ставку в одностороннем порядке, если такого пункта нет в кредитном договоре. Посмотрите в свое соглашение с банком и найдите пункт о процентной ставке. Если там сказано, что ставка фиксированная, будете платить так, как платили ранее. Но если выплачиваете ипотеку по плавающее ставке и в договоре сказано, что банк может увеличить процент по кредиту, финансовая компания вправе будет поднять процентную ставку.

Покупать квартиру в ипотеку в 2022 году или ждать?

Покупать недвижимость в ипотеку в 2022 году стоит в следующих случаях.

Банк одобрил заявку по льготной ипотеке по ставке 12%.

Срочно решаете жилищный вопрос: продали квартиру и покупаете новую дороже, поэтому обращаетесь в банк за ипотекой.

Снимали жилье, копили деньги на первоначальный взнос по ипотеке.

От покупки жилья по ипотеке откажитесь в следующих случаях.