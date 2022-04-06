Зеленый в тренде этой весной: как добавить самый актуальный цвет сезона в свой образ

Зеленый цвет – один из самых популярных в 2022 году. Опытные стилисты поделятся с вами советами по созданию образа с включением трендового цвета. С ним можно создавать самые разнообразные варианты. Даже простой образ с добавлением зеленого цвета станет ярким и роскошным, если это сделать правильно.

Несколько советов от стилистов

Использовать цвет в незначительных количествах. Это могут быть туфли или сумочка. Зеленый отлично сочетается с коричневыми, черными и светлыми оттенками. Хотите создавать более экстравагантные образы? Сочетайте с желтыми или фиолетовыми оттенками. Контраст будет потрясающий. Для создания яркого, эффектного образа отлично подойдет изумрудно-зеленый цвет. Вы можете комбинировать между собой различные оттенки зеленого, создавая свой стиль. Результат вам обязательно понравится. Джинсовая одежда зеленого оттенка поможет по достоинству оценить универсальность данного цвета.

А для вдохновения предлагаем вам обратить внимание на несколько образов, которые создали стилисты.

Юбка с курткой

Добавьте черные колготки и сапоги. Маленькая сумочка, подобранная в тон основному наряду подчеркнет ваш безупречный вкус. Зеленый с черным – классическое сочетание цветов, которое вас никогда не подведет. Будьте в тренде!

Зеленый образ и контрастные аксессуары

Потрясающий, роскошный выбор для тех, кто любит быть в центре внимания. Если вы хотите, чтобы ваш образ был полностью зеленым, то лучшим решением будет сочетать его с фиолетовым или кислотными оттенками. Представить и создать что-то более элегантное и яркое будет весьма непросто.

Парижский взгляд на весну

Зеленый идеально сочетается с аксессуарами черных цветов. Легкое короткое пальто, сумочка и сапоги черного цвета. Добавьте к ним стильные очки… Ну разве вы менее элегантны, чем парижанки?

Зеленые брюки или джинсы

Не хотите отставать от моды, но менять кардинально свой стиль не решаетесь? Попробуйте носить джинсы или брюки зеленого цвета. Они будут отлично смотреться с кофточкой или блузкой. Результат вас весьма обрадует!

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Зеленый и коричневый

Травянисто-зеленый прекрасно сочетается с оттенками коричневого. Хотите сделать ваш облик более жизнерадостным? Просто соедините эти цвета в одежде.

Зеленая куртка

Она смотрится так же великолепно, как и джинсовая куртка классических расцветок. Подходит ко всем стилям. Также такая одежда будет зрительно делать вас гораздо моложе.

Зеленый и желтый

Сочетание этих двух цвтов всегда создает яркий, элегантный образ.

Добавьте подходящие аксессуары и смело отправляйтесь на романтический вечер или прогулку по городу. Легкий загар подчеркнет красоту этого платья. Только представьте, как шикарно вы будете в нем смотреться.

И еще несколько вариантов

Хотите сделать ваш облик более живым и запоминающимся? Добавьте аксессуары зеленых оттенков. Это может быть необычный шарфик, сумочка или украшения.

Классические туфельки на каблучке зеленого цвета сделают ваш образ более утонченным.

Собираясь на вечернюю прогулку или на свидание, не забудьте надеть кардиган яркого цвета.