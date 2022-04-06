 

Для увеличения турпотока внутри России создадут Сибирское море

06.04.2022, 16:11, Разное
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В связи с режимом санкционных ограничений, а также проблемами в гражданской авиации, Россия летом столкнётся с повышенным спросом на внутренних туристических направлениях. Одной из них может стать нехватка инфраструктуры на побережьях Чёрного и Азовского морей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Чиновница предложила решить проблему созданием нового направления – морских курортов Сибири. Уже в ближайшие пару лет при содействии правительства будут выделены средства на создание Сибирского моря – водоёма площадью 1500 тыс. км². 

«Сибирское море – отличное решение для экономики и туризма. Фактически в Сибири есть возможность реализовать этот масштабный проект. Сибиряки и жители Казахстана смогут существенно снизить расходы на летний отпуск, фактически миллионы рублей ежегодно. Кроме того, это даёт толчок развитию малого и среднего бизнеса, строительству туристической инфраструктуры и наполнит бюджеты сразу нескольких регионов», – отметила Догузова.

Появление нового водного объекта позволит улучшить экономику ряда городов. Нижневартовск, Томск, Верещагино, Тура, Братск и Красноярск станут морскими портами. В состав Сибирского моря войдут и уже имеющиеся водные объекты – Вилюйское водохранилище, части рек Енисей, Витим, Ангара и Лена.

Минобороны выразило готовность начать работы надо созданием моря уже летом этого года. Не исключено, что на его берегах появятся новые сибирские города. Также рассматривается возможность расширения водоёма до приграничных регионов Китая и Монголии. Это поможет привлечь новые инвестиции и увеличить количество международных морских перевозок. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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