 

Мнение: Снижение ЗВР России, гуманность газорубля и мечты США о дефолте России

06.04.2022, 16:10, Разное
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1. За первый, самый сложный месяц после начала военной операции, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, международные резервы России сократились только лишь на 6%. Такими темпами их хватит на полтора года:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/centrobank-rossii-vpervye-s-18-fevralia-raskryl-dinamiku-zolotovaliutnyh-6246ffa587456525ba61b08f

Даже если уполовинить эту цифру и вычесть украденные американцами средства на сумму около 300 миллиардов долларов (которые, вообще-то, остаются российскими и пока ещё продолжают использоваться для выплаты внешнего долга), средств хватит на 7-8 месяцев.

Впрочем, резервы будут пополняться. Ожидается, что в этом году торговый профицит России может составить 200-300 миллиардов за счёт роста цен на нефть и газ, что может полностью или почти полностью покрыть замороженную часть. Вот только эти новые резервы будут уже состоять из более надёжных валют.

2. Кримсональтер отмечает, что Россия поступила с западными клиентами невероятно мягко и миролюбиво:

https://t.me/crimsondigest/1436

…можно отметить поразительную, прямо таки удивительную, тотальную и пушистую гуманность предложенной схемы.

Признаюсь – у меня бы не хватило (даже близко) гуманности для такого, но к счастью мне и не нужно принимать решений такого рода, а роль “футбольного болельщика”, который учит с дивана тренера команды как играть в финале Кубка мира – мне претит.

Ещё раз подчеркну: гуманность – тотальная. От европейцев требуется пожертвовать только одной штукой: чувством собственной важности и “перемогой над москалями”. Всё.

Из всех возможных схем оплаты газа за рубли выбрана такая, которая:
– Снимает с европейских компаний все валютные риски.
– Снимает с них организационные сложности в плане аккумуляции рублей.
– Жертвует возможностью расширения использования рубля в целом (а жаль, на мой взгляд) ради направления всего европейского денежного потока в один конкретный банк, который делает за европейцев всю работу.

Более того, специально для тех, кто ну совсем-совсем не хочет даже близко прикасаться к рублям, оставлен специальный пункт, позволяющий организовать “прокладку” хоть через Венгрию, хоть через Болгарию, хоть через любую “фирму-однодневку” в Габоне Ц смотрите пункт 8 указа:

“8. В случае если иностранный покупатель передал обязательство по оплате поставки природного газа другому лицу, оно исполняет это обязательство в порядке, установленном настоящим Указом.”

3. США, тем временем продолжают мечтать о финансовом поражении России. Фактически сами американцы дефолтнули перед нами по своим долларовым обязательствам. Теперь им очень нужен дефолт со стороны России, чтобы поддержать своё реноме и напугать доверчивую часть россиян, ещё не изживших травму 1998 года.

Поскольку денег у России полно, и никакого дефолта в обычном смысле слова быть не может, в США хотят сжульничать – сделать так, чтобы деньги у России просто не принимали:

https://lenta.ru/news/2022/04/05/minfin/

Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских банках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника ведомства.

Данное правило начало действовать в понедельник, сказано в материале.
О том, что Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу, несмотря на санкции, ранее сообщил РБК. Источником долларовых платежей были замороженные валютные резервы российского ЦБ. «Выплаты происходили из средств федерального бюджета с использованием счетов Банка России», — прокомментировали в пресс-службе Минфина.

Полагаю, не получится. В дружественные страны мы можем платить в рублях, а кредиторам из дефолтнувших стран (США, Евросоюз и так далее) предложить требовать деньги у своих властей.

Источник: Место для дискуссий



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