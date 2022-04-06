Павел Мамаев и Надежда Санько подтвердили, что ждут ребенка

Известный российский футболист Павел Мамаев станет отцом в третий раз. Его вторая официальная жена 36-летняя Надежда Санько, с которой он сочетался браком в январе этого года, подтвердила слухи. Надежда опубликовала фото в социальных сетях, на которых отчетливо видно изменившуюся фигуру. Судя по “беременным” снимкам, будущий ребенок пары появится на свет совсем скоро.

Это неоконченный совместный год подарил нам все, о чем мечтали, что задумывали, и даже больше… Сначала он дал нам нас, эту судьбоносную встречу, любовь, семью, огромное количество событий, изменений и самое главное — новую жизнь, которая зародилась во мне как плод нашей любви! Такой желанный и ценный, будто Всевышний исполнил каждую деталь, о которой мы просили, — написала Санько.

Для Павла этот ребенок будет третьим. Напомним, что у футболиста подрастает двое дочерей. Старшую Евгению ему родила Юлия Евтух. Вторая дочь, Алиса, появилась в браке с Аланой Хубенцовой. У Надежды Санько также есть ребенок от предыдущих отношений – сын Абдуллах.

Павел Мамаев и Надежда Санько

Павел сделал предложение своей возлюбленной, которая была лучшей подругой его уже экс-супруги Аланы, за неделю до Нового года. Во время помолвки спортсмен подарил ей кольцо Graff с крупным бриллиантом прямоугольной формы. Стоимость такого ювелирного украшения начинается от 9 тысяч долларов в зависимости от числа карат.

Полузащитник футбольного клуба “Химки” Павел Мамаев и Надежда Санько поженились в конце января этого года. Для регистрации брака в одном из московских дворцов бракосочетания невеста выбрала белое платье простого кроя с рукавами до локтя и черным поясом на талии, а жених – темно-серый костюм и рубашку. После молодожены с родственниками и друзьями отметили это радостное событие в ресторане.