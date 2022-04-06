 

Меган Маркл хочет получить права на слово, созвучное с именем ее сына Арчи

06.04.2022, 16:05, Разное
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Меган Маркл пытается зарегистрировать в качестве своего товарного знака… слово “архетипы”. Герцогиня хочет запретить использование этого слова, впервые появившегося в английском языке 470 лет назад, поскольку она решила использовать его в названии своего подкаста в Spotify.

Напомним, что, после переезда в Лос-Анджелес в 2020 году, Меган Маркл и принц Гарри заключили со стриминговым сервисом Spotify сделку на сумму 18 миллионов фунтов стерлингов. Герцог и герцогиня Сассекские согласились создать собственный подкаст о стереотипах, с которыми сталкиваются женщины и назвать его они решили в честь сына Арчи – Archetypes, что в переводе означает “архетипы”. За прошедшие с момента подписания договора полтора года они опубликовали всего один выпуск и один трейлер проекта. Но, как стало известно британской газете The Daily Mail, Меган Маркл пытается зарегистрировать историческое слово Archetypes, пришедшее в английский из древнегреческого языка в 1540-х годах, в качестве своей авторской собственности.

В прошлом месяце герцогиня Сассекская подала в Управление по патентам и товарным знакам США заявку, в которой приводится длинный список товаров и услуг, касающихся “отношения к женщинам и стереотипов, с которыми сталкиваются представительницы этого пола”.  В этот перечень вошли подкасты, телевизионные программы, DVD, компакт-диски и развлекательные сервисы, транслируемые через спутниковое и кабельное телевидение, а также глобальные компьютерные сети, Интернет, беспроводные устройства, мобильные приложения, телевизионные приставки, веб-трансляции и потоковое телевидение и мультимедиа. 

Но этому замыслу, похоже, не суждено сбыться. И дело не только в том, что сложно запретить людям пользоваться одним из слов их языка, но и в том, что в США уже есть компании с таким названием. В частности уже зарегистрировала товарный знак Archetypes местная фирма, которая производит средства по уходу за кожей и чистящие средства. 



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