 

Премьер-министр Венгрии объявил о готовности платить за газ из РФ в рублях

06.04.2022, 15:40, Новости дня
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Венгрия готова платить за российский газ в рублях, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан журналистам на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал hirado.hu.

«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», – цитирует его РИА «Новости».  

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна рассматривает вопрос об оплате поставок российского газа в рублях.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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