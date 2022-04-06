В Финляндии заявили о готовности остановить грузовое ж/д сообщение с Россией

Финская сторона намерена прекратить грузовое железнодорожное сообщение с российской, говорится в заявлении компании – оператора финских железных дорог VR Group.

«Правление VR Group 6 апреля приняло решение о контролируемой остановке восточного (имеется в виду сообщение с РФ – прим. ВЗГЛЯД) грузового сообщения», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Подразделение компании, отвечающее за грузоперевозки, составит план прекращения этих сообщений, указали в VR Group.

28 марта РЖД сообщала о прекращении отправки грузов в направлении соседней с Россией Финляндии в связи с западными санкциями. 30 марта РЖД заявила, что получила уведомление от VR Group о готовности возобновить прием грузов из России.

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