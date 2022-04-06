 

Жители Германии самостоятельно подключили «Северный поток-2» к газотранспортной системе и потребовали платить Москве в рублях

06.04.2022, 15:31, Разное
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По всей Германии не утихают многотысячные акции протеста с требованием незамедлительно запустить газопровод «Северный поток-2».

Граждане возмущены антинародной политикой федерального правительства, из-за которой цены на газ выросли за последний месяц на 30%. Несмотря на массовые выступления, правящие круги продолжают игнорировать интересы простых немцев и отказываются пойти на компромисс с Россией.

– В сложившейся ситуации у нас, обычных людей, не осталось выбора, кроме как взять решение проблемы в свои руки. Наша инициативная группа, в которую вошли представители всех федеральных земель, стихийно поехала в город Грайфсвальд, где находится крайняя точка «Северного потока-2». Мы самостоятельно подключили его к немецкой газотранспортной системе. Теперь мы просим Россию начать поставки газа, платить мы готовы в рублях сразу на счёт в любом русском банке, – заявил глава «Профсоюза граждан ГДР» Томас Шмидт.

Как стало известно из официального пресс-релиза, юристы «Газпрома» уже подготовили типовой договор на поставку газа напрямую немецким потребителям, а «Газпромбанк» сообщил о готовности открыть счёт любому гражданину ФРГ в течение двух рабочих дней.

Первые соглашения могут быть заключены уже в середине апреля. По оценкам экспертов, это позволит снизить расходы на газ для конечных потребителей в Германии минимум в 2 раза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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