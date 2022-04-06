Душераздирающие подробности последних дней Жириновского

О смерти Владимира Жириновского на пленарном заседании палаты объявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он попросил коллег прерваться и сообщил прискорбную весть, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания и объявили перерыв в заседании. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.

Напомним, 2 февраля 2022 года Владимир Жириновский был госпитализирован с обширным поражением легких 75% на фоне коронавируса. Спустя время политика подключили к аппарату ИВЛ и перевели в медикаментозный сон. Его состояние было стабильным.

Стоит отметить, что Владимир Жириновский поддерживал вакцинацию и регулярно делал прививки от ковида. В последние дни жизни Владимиру Жириновскому проводили интенсивную терапию в Центральной клинической больнице Москвы. Продолжительное время в ЛДПР сообщали о стабильном состоянии политика, однако все усилия медиков оказались тщетны.

По данным газеты “Ъ”, неделю назад состояние Владимира Жириновского резко ухудшилось. На фоне осложнений ковида и диабета начался сепсис, отказали легкие. Жириновского подключили к аппарату поддержки жизнеобеспечения. 5 апреля, медики вызвали родственников политика в больницу и сообщили, что смерть может наступить в любую минуту. 6 апреля жизнь Жириновского оборвалась.