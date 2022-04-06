 

Душераздирающие подробности последних дней Жириновского

06.04.2022, 15:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О смерти Владимира Жириновского на пленарном заседании палаты объявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он попросил коллег прерваться и сообщил прискорбную весть, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания и объявили перерыв в заседании. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.

Напомним, 2 февраля 2022 года Владимир Жириновский был госпитализирован с обширным поражением легких 75% на фоне коронавируса. Спустя время политика подключили к аппарату ИВЛ и перевели в медикаментозный сон. Его состояние было стабильным.

Стоит отметить, что Владимир Жириновский поддерживал вакцинацию и регулярно делал прививки от ковида. В последние дни жизни Владимиру Жириновскому проводили интенсивную терапию в Центральной клинической больнице Москвы. Продолжительное время в ЛДПР сообщали о стабильном состоянии политика, однако все усилия медиков оказались тщетны.

По данным газеты “Ъ”, неделю назад состояние Владимира Жириновского резко ухудшилось. На фоне осложнений ковида и диабета начался сепсис, отказали легкие. Жириновского подключили к аппарату поддержки жизнеобеспечения. 5 апреля, медики вызвали родственников политика в больницу и сообщили, что смерть может наступить в любую минуту. 6 апреля жизнь Жириновского оборвалась.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Подчеркивают как длину волос, так и красоту лица. “Блестящие полоски” — новый тренд в окрашивании

31.03 / Егор Крид тратит на себя и свою девушку более 5 миллионов рублей в месяц

02.03 / На технику Apple установят российскую операционную систему

13.01 / Мнение: Новости демократической цензуры

20.12 / Нанял коммерческого директора и заколачивает миллионы с мамой: каким растет сын Барановской и Аршавина

12.03 / Мнение: Астры для спутника

23.06 / Колики у ребенка: в чем причина и как их лечить

02.09 / Скандалы: Германа Грефа обманул нефтяник Пузанов

07.07 / В США умерли самые старые сиамские близнецы

16.02 / Лавров: Запад выдал инициативы России по безопасности за свои

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика