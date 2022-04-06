Москвичей приглашают в районные центры “Место встречи” на фотовыставку “Посол Мечты”

В Москве в районных центрах “Место встречи” открылась фотовыставка “Посол мечты”, на которой можно увидеть работы героев проекта “Мечтай со мной”. У посетителей будет возможность узнать истории участников и исполнить их желания. Для этого необходимо с помощью смартфона просканировать QR-код, находящийся возле фотографии.

Участники выставки – дети и пожилые люди, живущие в разных регионах России. Например, в одном из районных центров “Место встречи” есть фотография 11-летней Александры Давыдовой. Девочка мечтает посетить Калининградскую область, которую она видела только по телевизору.

В рамках всероссийского благотворительного проекта “Мечтай со мной” осуществляются мечты детей и пожилых людей, которые имеют серьезные, опасные для жизни заболевания. Президент России Владимир Путин поддерживает данный проект и специальную акцию “Елка желаний”.

“Мечта дает человеку крылья и надежду на будущее. У многих из нас есть целая жизнь, чтобы достичь ее. Однако возможности наших мечтателей ограниченны, потому что их жизнь находится в хрупком равновесии и может оборваться из-за состояния здоровья”, – сказал руководитель благотворительного проекта “Мечтай со мной” Тимур Сафин.

Фотовыставка проходит в восьми районных центрах “Место встречи”: “Ангара” (

Чонгарский бульвар, дом 7), “Будапешт” (улица Лескова, дом 14), “Высота”

(улица Юных Ленинцев, дом 52), “Марс”

(Инженерная улица, дом 1), “Нева”

(Беломорская улица, дом 16а), “Рассвет”

(улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 23), “София”

(Сиреневый бульвар, дом 31), “Эльбрус” (Кавказский бульвар, дом 17).

Экспозицию можно посетить до 25 апреля 2022 года. Она открыта с 10:00 до 22:00.