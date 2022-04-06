 

Москвичей приглашают в районные центры “Место встречи” на фотовыставку “Посол Мечты”

06.04.2022, 15:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве в районных центрах “Место встречи” открылась фотовыставка “Посол мечты”, на которой можно увидеть работы героев проекта “Мечтай со мной”. У посетителей будет возможность узнать истории участников и исполнить их желания. Для этого необходимо с помощью смартфона просканировать QR-код, находящийся возле фотографии.

Участники выставки – дети и пожилые люди, живущие в разных регионах России. Например, в одном из районных центров “Место встречи” есть фотография 11-летней Александры Давыдовой. Девочка мечтает посетить Калининградскую область, которую она видела только по телевизору.

В рамках всероссийского благотворительного проекта “Мечтай со мной” осуществляются мечты детей и пожилых людей, которые имеют серьезные, опасные для жизни заболевания. Президент России Владимир Путин поддерживает данный проект и специальную акцию “Елка желаний”.

“Мечта дает человеку крылья и надежду на будущее. У многих из нас есть целая жизнь, чтобы достичь ее. Однако возможности наших мечтателей ограниченны, потому что их жизнь находится в хрупком равновесии и может оборваться из-за состояния здоровья”, – сказал руководитель благотворительного проекта “Мечтай со мной” Тимур Сафин.

Фотовыставка проходит в восьми районных центрах “Место встречи”: “Ангара” (
Чонгарский бульвар, дом 7), “Будапешт” (улица Лескова, дом 14), “Высота”
(улица Юных Ленинцев, дом 52), “Марс”
(Инженерная улица, дом 1), “Нева”
(Беломорская улица, дом 16а), “Рассвет”
(улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 23), “София”
(Сиреневый бульвар, дом 31), “Эльбрус” (Кавказский бульвар, дом 17).

Экспозицию можно посетить до 25 апреля 2022 года. Она открыта с 10:00 до 22:00.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Мнение: О полном банкротстве Запада… Процесс уже запущен?

23.03 / Мнение: Навальный будет сидеть! Или митинг – которого никогда не будет!

21.02 / Константин Богомолов о Ксении Собчак: «Глаза лучшего журналиста в моей жизни»

23.04 / На Сахалине во время рыбалки умер мужчина

25.01 / «Впереди себя гонят женщин и детей»

10.03 / Озвучены примерные сроки завершения спецоперации на Украине: До Дня Победы могут не успеть

20.02 / Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала откровенный пост: “Последние два года – самые тяжелые в жизни. Эта боль всегда со мной”

18.11 / Хрусталев после выписки из больницы порадовал фанатов пикантным фото в вязаном шарфе

06.10 / Мнение: В России разработали и испытали точечное химоружие?

03.06 / Ручки от тяжелого пакета не будут сдавливать ладонь благодаря маленькой хитрости: возьмите деталь от бутылки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика