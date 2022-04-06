 

Анорексия и булимия, вес 40 кило, жизнь в Америке: что случилось с дочерью Догилевой

06.04.2022, 15:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свою единственную дочь Татьяна Догилева родила во втором браке. Отцом девочки стал писатель и актер Михаил Мишин, с которым артистка прожила около 20 лет. Удивительно, но долгое время Догилева совершенно не хотела заводить детей – одна только мысль о ребенке приводила ее в ужас. До рождения дочки Татьяна не видела себя в роли родителя, но в 37 лет, когда у нее появилась Катя, полностью изменила свое представление о материнстве.

Наследница актрисы родилась в 1994 году. Девочка появилась на свет путем кесарева сечения и росла слабым ребенком. Как рассказывала Татьяна, во избежание инфекции после операции врачи давали ей антибиотики, а она кормила дочь грудным молоком. Из-за сорванного иммунитета до 12 лет Катя постоянно болела и часто оказывалась в больницах.

В детский сад малышка ходила всего по несколько дней подряд и с большими перерывами, а школу ее родители выбирали специально поближе к дому. Частые болезни и простуды мучили Катю до 12 лет, пока проблема наконец не отступила. Девочка начала с аппетитом есть и набирать вес, но вскоре на место старых бед, увы, нагрянули новые.

В подростковом возрасте Катя увлеклась похудением. Чтобы добиться желаемых параметров, которыми то и дело хвастались девушки в популярных интернет-сообществах, дочь актрисы изнуряла себя диетами. К 15 годам наследница Догилевой весила около 40 килограммов – врачи поставили ей диагноз “вторая степень дистрофии”. Чтобы победить анорексию, Катя обратилась в специальный центр, где ее буквально заново учили есть. А следующей ее проблемой стала булимия. К счастью, эту напасть девушка тоже преодолела.

Окончив школу, дочь Татьяны отправилась за границу. Родители не хотели, чтобы дочь становилась актрисой, но ее было не переубедить. Сначала Екатерина поехала в Англию, где прошла курс подготовки абитуриентов, потом поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Сейчас наследница артистки известна под псевдонимом Екатерина Ланн.

К своим 27 годам Екатерина успела сняться больше чем в 10 картинках. Впрочем, на актерской деятельности девушка не останавливается. Наследница Догилевой делает успехи как фотомодель и может похвастаться собственным проектом. Ланн сняла короткометражку, выступив актрисой, режиссером и сценаристом фильма одновременно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Лариса Долина жестко ответила хейтерам на критику ее творчества

14.07 / Уфолог заявил о 8-километровом звездолете в лунном кратере

17.09 / Администрация Ульяновской области передала пень для голосования в музей ЦИК России

01.11 / Мнение: Европейские протесты

02.12 / Мнение: Заколоченный Сан-Франциско

15.09 / Алексея Навального наградили орденом Ленина

31.12 / Из-за ассоциаций с Юлией Навальной ВГТРК сняла с эфира комедию «Карнавальная ночь»

08.03 / Ученые использовали препарат для снижения холестерина при лечении шизофрении

14.10 / Актер Валерий Гаркалин вышел из комы

01.02 / Москвичка с пересаженным сердцем стала матерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика