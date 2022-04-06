Назначен временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий будет исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР, сообщил источник в партии.

«Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий [в связи со смертью лидера партии Владимира Жириновского] решением фракции назначается Леонид Эдуардович Слуцкий», – информирует ТАСС.

По словам источника, на данный момент фракция берет тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.

Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.

3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.

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