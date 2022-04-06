США пытались убедить Индонезию не пускать Путина на саммит G20

Американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента РФ Владимира Путина до участия в саммите G20, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или по меньшей мере осудить его действия на Украине», – приводит агентство слова источника, передает РИА «Новости».

Индонезия в 2022 году является председателем саммита, а само мероприятие пройдет на острове Бали. Также агентство сообщает, что ряд стран G20 обсуждают возможность отправить на саммит в ноябре делегации более низкого уровня, если в саммите примет участие Владимир Путин.

Полный бойкот саммита странами G7 ноябрьского саммита (G20) навряд ли будет, так как лидеры боятся предоставить «сцену Путину», рассказал источник.

«Это повышает вероятность того, что некоторые страны отправят чиновников более низкого ранга вместо премьер-министров и президентов. Окончательное решение еще не принято», – говорится в сообщении агентства.

Чиновники США обсуждали отмену визита Джо Байдена, если в саммите примет участие президент России.

Агентство также пишет, что саммит «группы двадцати» может впервые завершиться без итогового заявления. По утверждению источника, ряд стран G20 рассматривают возможность «включить во все официальные сообщения осуждение войны и отсылки к принципам ООН и международному праву».

«Если это будет отклонено, то, скорее всего, на саммите не будет совместного заявления», – говорится в сообщении агентства.

Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.

—