В РФ начали набор заявок для участия в Просветительских играх

Российское общество «Знание» при поддержке всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» сообщило об открытии сбора заявок на участии во всероссийских Просветительских игр – интеллектуально-спортивных соревнований для учащихся старших классов.

Участвовать в играх могут учащиеся 9-11 классов. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте российского общества «Знание», которая открывает доступ к расписанию состязаний и рейтинговой таблице. Региональный этап игр стартовал 2 апреля, заявки принимаются до 20 апреля, пишет RuPosters.

Трек «Социальная ответственность» пройдет при поддержке всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Нужно до 24 апреля заполнить заявку и представить свой авторский проект на сайте конкурса.

«Просветительские игры направлены на всестороннее развитие молодых людей как один из главных аспектов гармоничного формирования личности. Совместно с нашими партнерами – компанией VK, платформой для добрых дел Добро.ру, Ассоциацией Компьютерного Спорта РФ и всероссийским просветительским проектом «Моя страна – моя Россия», мы составили программу игр, которая позволит участникам попробовать себя в самых разных направлениях и, уверен, сможет заинтересовать каждого старшеклассника», – рассказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Программа Просветительских игр общества «Знание» состоит из шести тематических треков: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт, в рамках которых можно принять участие в интеллектуальных викторинах, творческом конкурсе публикаций в соцсетях, киберспортивных турнирах и даже присоединиться к волонтерским акциям.

Шесть лучших участников от каждого региона, получивших наибольшее количество баллов, объединятся в сборную команду и будут приглашены на финальные состязания в Москву. В мае 510 победителей регионального этапа игр в составе 85 команд встретятся в столице.

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