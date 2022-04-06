 

Петербургские заводы оформят в свой штат потерявших зарплату футболистов «Зенита»

06.04.2022, 13:11, Разное
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга намерен спасти футболистов «Зенита», которые остались без денег из-за финансовых проблем «Газпрома».

Все игроки будут получать зарплату на петербургских промышленных предприятиях.

Несмотря на то, что ПАО «Газпром» не попало под масштабные европейские санкции, концерн понёс существенные потери. Наиболее сильным ударом для него оказалось решение правительства о продаже 80 процентов валютной выручки. Также Газпром прогнозирует серьёзный ущерб от перехода европейских потребителей на расчёты за газ в рублях. Поскольку зарплаты игроков Футбольного клуба «Зенит» номинированы в евро, платить им компания больше не может. Эту нагрузку решили переложить на заводы Санкт-Петербурга.

– У нас достаточный опыт работы с профессиональными спортсменами. У нас ещё с советских времён олимпийские чемпионы кладовщиками числились. Зарплату-то им надо было где-то получать, трудовая должна была где-то лежать. Не все могли служить в ЦСКА и получать военные зарплаты. Остальным мы помогали. И сейчас так будем, дело привычное, – рассказал генеральный директор Кировского завода Георгий Семененко.

Первыми места в штате заводов получат иностранные футболисты. Так, Клаудиньо уже оформлен учеником штамповщика на Кировский завод, Деян Ловрен – дворником на Ижорский трубный, Дуглас Сантос – испытателем на «Вибратор». Футболисты с российским гражданством могут быть приняты на оборонные предприятия города, куда заказан путь иностранцам.

В мэрии Петербурга уверены, что такие меры помогут сохранить «Зенит» и предотвратят массовое бегство спортсменов за рубеж.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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