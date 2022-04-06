 

Авторский рецепт перца тоннато от питерского шеф-повара

06.04.2022, 12:50, Разное
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Ингредиенты для перца:

  • Перец болгарский – 1 кг 
  • Оливковое масло – 40 г
  • Хересный уксус – 5 г
  • Сахар – 2 г
  • Соль – 2 г

Перец целиком запечь в духовке до готовности и завернуть в пленку. Как только он чуть остынет, снять кожицу и почистить от всего лишнего. Скинуть перцы на сито (сок понадобится) и, как только они остынут, смешать этот сок с оливковым маслом, солью, сахаром и хересным уксусом. Залить соусом перец, дать настояться минимум 6 часов. 

 

Ингредиенты для соуса тоннато:

  • Тунец консервированный в масле – 120 г
  • Мелко порубленные каперсы – 20 г
  • Сметана – 40 г
  • Сыр маскарпоне – 40 г
  • Майонез – 20 г
  • Сок лимона – 10 г
  • Оливковое масло – 30 г
  • Соль, перец 

Все вместо хорошо перемешать вилкой.

Ингредиенты для маринованной черемши:

  • Черемша – 100 г 
  • Уксус рисовый – 50 г
  • Вода – 100 г
  • Сахар – 15 г
  • Соль – 4 г
  • Имбирь свежий – 10 г

Воду смешать с уксусом, сахаром, солью и имбирем, поставить на огонь. Как только жидкость закипит, залить ею черемшу и оставить мариноваться на ночь. При подаче на тарелку выложить соус тоннато, сверху закрыть ломтиками перца, посыпать мелко нарезанной маринованной черемшой, полить оливковым маслом.



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