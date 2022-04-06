Авторский рецепт перца тоннато от питерского шеф-повара

Ингредиенты для перца:

Перец болгарский – 1 кг

Оливковое масло – 40 г

Хересный уксус – 5 г

Сахар – 2 г

Соль – 2 г

Перец целиком запечь в духовке до готовности и завернуть в пленку. Как только он чуть остынет, снять кожицу и почистить от всего лишнего. Скинуть перцы на сито (сок понадобится) и, как только они остынут, смешать этот сок с оливковым маслом, солью, сахаром и хересным уксусом. Залить соусом перец, дать настояться минимум 6 часов.

Ингредиенты для соуса тоннато:

Тунец консервированный в масле – 120 г

Мелко порубленные каперсы – 20 г

Сметана – 40 г

Сыр маскарпоне – 40 г

Майонез – 20 г

Сок лимона – 10 г

Оливковое масло – 30 г

Соль, перец

Все вместо хорошо перемешать вилкой.

Ингредиенты для маринованной черемши:

Черемша – 100 г

Уксус рисовый – 50 г

Вода – 100 г

Сахар – 15 г

Соль – 4 г

Имбирь свежий – 10 г

Воду смешать с уксусом, сахаром, солью и имбирем, поставить на огонь. Как только жидкость закипит, залить ею черемшу и оставить мариноваться на ночь. При подаче на тарелку выложить соус тоннато, сверху закрыть ломтиками перца, посыпать мелко нарезанной маринованной черемшой, полить оливковым маслом.