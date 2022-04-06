Авторский рецепт перца тоннато от питерского шеф-повара
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Ингредиенты для перца:
- Перец болгарский – 1 кг
- Оливковое масло – 40 г
- Хересный уксус – 5 г
- Сахар – 2 г
- Соль – 2 г
Перец целиком запечь в духовке до готовности и завернуть в пленку. Как только он чуть остынет, снять кожицу и почистить от всего лишнего. Скинуть перцы на сито (сок понадобится) и, как только они остынут, смешать этот сок с оливковым маслом, солью, сахаром и хересным уксусом. Залить соусом перец, дать настояться минимум 6 часов.
Ингредиенты для соуса тоннато:
- Тунец консервированный в масле – 120 г
- Мелко порубленные каперсы – 20 г
- Сметана – 40 г
- Сыр маскарпоне – 40 г
- Майонез – 20 г
- Сок лимона – 10 г
- Оливковое масло – 30 г
- Соль, перец
Все вместо хорошо перемешать вилкой.
Ингредиенты для маринованной черемши:
- Черемша – 100 г
- Уксус рисовый – 50 г
- Вода – 100 г
- Сахар – 15 г
- Соль – 4 г
- Имбирь свежий – 10 г
Воду смешать с уксусом, сахаром, солью и имбирем, поставить на огонь. Как только жидкость закипит, залить ею черемшу и оставить мариноваться на ночь. При подаче на тарелку выложить соус тоннато, сверху закрыть ломтиками перца, посыпать мелко нарезанной маринованной черемшой, полить оливковым маслом.
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