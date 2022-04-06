 

Аня Тейлор-Джой с бойфрендом и Александр Скарсгард на премьере фильма “Варяг”

06.04.2022, 12:50, Разное
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Вчера, 5 апреля, в Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне состоялась премьера фильма “Варяг” (The Northman). Свою новую работу представил режиссер Роберт Эггерс, а также исполнители главных ролей – Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард. Актриса появилась на красной – на самом деле, белой, как снег – дорожке с группой поддержки в лице своего нового бойфренда Малкольма Макрея.

Образ Ани в этот вечер стал полной противоположностью ее готическому наряду на красной дорожке афтепати премии “Оскар” Vanity Fair. На 25-летней актриса было полупрозрачное белое платье, расшитое стразами, очень короткое, но при этом с рукавами. Как ни странно, Аня предпочла платье Dior не из новых коллекций, а аж из весенне-летней линейки Haute Couture 2019 года. Образ эдакой современной снежной королевы (или взрослой версии Эльзы из “Холодного сердца”) завершили прямые волосы цвета платиновый блонд и искрящиеся лодочки.

В отличие дебютного парного выхода недельной давности, в этот раз влюбленные чувств не скрывали. Напомним, молодые люди вместе почти год – впервые папарацци засняли их вместе в мае 2021-го. Где молодой музыкант и звезда сериала “Ход королевы” познакомились, неизвестно – актриса свои отношения не комментирует.

Фильм “Варяг” рассказывает историю о принце Амлете, решающем отомстить обидчикам за смерть отца (несмотря на то, что в этом замешана его собственная мать) и вернуть себе власть. Принц возвращается домой в Исландию после долгого отсутствия. Режиссером фильма стал Роберт Эггерс, снявший “Маяк” и “Ведьму”. В других ролях: Николь Кидман, Бьорк и Аня Тейлор-Джой.

Мировая премьера назначена на 22 апреля. В России фильм должен был выйти 8 апреля, но вчера релиз был отменен.



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