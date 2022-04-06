 

Умер Владимир Жириновский

06.04.2022, 12:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После тяжелой и продолжительной болезни умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин сообщил о смерти Жириновского и отметил, что его личность была масштабна, без него трудно представить историю развития политической системы современной России, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Мать погибшего при крушении Ан-26 офицера попросила помощи для установки памятника

17.02 / В Украине появился Telegram-бот, которому можно сообщать об экологических нарушениях

25.05 / Откровения принца Гарри объяснили недовольством из-за переезда в США

21.12 / Авиакомпания Brussels Airlines отменила половину рейсов из-за забастовки

31.01 / “Учли опыт предыдущих акций”. Штаб Навального объявил о завершении протеста в Москве

26.03 / USA TODAY о первой пресс-конференции Байдена – пообещал призвать Китай к ответу и заявил о планах на новый президентский срок

29.01 / Глава МО Венгрии счел нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО в стране

26.06 / Наводнение в Западной Украине. Прокуратура зарегистрировала производство по факту экоцида из-за незаконной вырубки лесов

13.02 / Австралия переводит своих дипломатов из Киева во Львов. Ранее это сделала Канада

03.06 / “Мы не всегда позади”. Несколько стран заказывают у Украины концепт приложения “Дія” – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика