Умер Владимир Жириновский
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После тяжелой и продолжительной болезни умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин сообщил о смерти Жириновского и отметил, что его личность была масштабна, без него трудно представить историю развития политической системы современной России, передает РИА «Новости».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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