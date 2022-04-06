Умер Владимир Жириновский

После тяжелой и продолжительной болезни умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин сообщил о смерти Жириновского и отметил, что его личность была масштабна, без него трудно представить историю развития политической системы современной России, передает РИА «Новости».

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