В МИД рассказали о работе над ответом на санкции Запада

Россия прорабатывает ответные меры на новый пакет санкций Евросоюза, в целях защиты российских интересов, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Конечно. Мы примем ответные меры, проработаем соответствующие [меры] с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах», – передает его слова ТАСС.

Грушко также высказался о решении Латвии и Литвы по понижению уровня дипломатических отношений. По его словам, оно «очень недальновидное, которое серьезно сужает возможности политического диалога».

Между тем дипломат заметил, что Москва рассчитывает на здравомыслие в Европе, которое «все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда». «Думаю, многие понимают, что это игра с огнем», – заметил замминистра.

«Теперь они (страны ЕС) в стремлении оказать максимальное давление на нас, на Российскую Федерацию, прибегают фактически к энергетическому шантажу, хотя очевидно, что такой шантаж коренным образом затрагивает их экономические интересы. Но зато есть одна страна, которая радуется, – это Соединенные Штаты, которые чужими руками улучшают свои позиции на глобальных энергетических рынках, и цена за это будет заплачена самими европейцами», – заключил Грушко.

Напомним, Европа за несколько дней выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства РФ на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов.

МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.

Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства РФ персонами нон грата.

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