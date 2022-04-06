 

Начал спиваться, отощал до неузнаваемости и устроился в ломбард: что стало с Перепечко из “Кадетства”

06.04.2022, 12:30, Разное
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Павел Бессонов попал на экраны еще в школьные годы. Сначала талантливый мальчишка стал звездой “Ералаша”, потом покорил зрителей в роли слегка наивного, но добросердечного Степана Перепечко, а после окончания “Кадетства” снялся в его продолжении – картине “Кремлевские курсанты”. Казалось, после такого успеха перед Бессоновым будут открыты все дороги. Однако с окончанием кадетсткой эпопеи на него свалились трудности не только в карьере, но и в личной жизни.

Уже школьником Павел стал настоящей звездой, но у успеха была и обратная сторона – из-за плотного графика у парня начались проблемы в учебе. К счастью, Бессонов смог разобраться с долгами, получил аттестат и поступил в Академию труда и социальных отношений. Впрочем, преодолев одно препятствие, молодой человек столкнулся с другими.

После окончания съемок в “Кремлевских курсантах” Павел Бессонов продолжил сниматься в кино, но повторить былой успех у него так и не вышло. Казалось, хотя бы в личной жизни актеру повезло – он встретил рыжеволосую красавицу Зинаиду Мартынову и женился. Однако уже спустя четыре года брак закончился разводом, который стал для Бессонова серьезным ударом.

В один из вечеров Зинаида нашла в телефоне Павла переписку с подругой и подумала, что уличила его в измене. Вскоре супруги развелись, а девушка сменила фамилию и навсегда вычеркнула бывшего мужа из своей жизни. После тяжелого разрыва актер погрузился в пьянство, столкнулся с депрессией и буквально перестал есть. Бессонов весил около 100 килограммов, когда начал стремительно худеть. В результате он потерял примерно 40 килограммов.

Сейчас в Павле практически невозможно узнать того розовощекого и упитанного кадета Перепечко, который так полюбился зрителям. Актер обратился к специалисту, чтобы остановить истощающий его организм процесс, и перестал терять вес. Однако былая форма к нему до сих пор не вернулась.

В тяжелый период своей жизни Павел перебрался к родителям и приостановил актерскую деятельность. Уже пять лет знаменитость не ходит на кастинги и зарабатывает на жизнь чем придется. Бессонов пробовал себя в роли водителя такси, трудился в ломбарде, продавал воздушные шары на улице… К счастью, в жизни звезды “Кадетства” остались близкие люди, которые помогают ему с работой. Благодаря им Павел иногда проводит мероприятия и участвует в антрепризных спектаклях. 31-летний актер считает, что его карьера еще не окончена.



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