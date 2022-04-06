Подчеркиваем зрелую красоту: модные тенденции весны/лета-2022 для женщин за 40

Тренды сезона весна/лето-2022 становятся еще более демократичными. Вам за 40 лет? Ваш образ просто не может быть скучным, если вы следите за модой. Фешен-эксперты предлагают разнообразные варианты, как выглядеть стильно, современно и привлекательно и в то же время уместно в своем возрасте. Рассматриваем самые популярные тренды.

Аксессуары и украшения

Если вы ранее избегали бижутерии и ювелирных украшений, то сейчас самое время формировать новую привычку ношения аксессуаров. Именно они будут в тренде весь предстоящий сезон. Массивные цепочки-цепи, часы, браслеты, сережки – это те вещи, с помощью которых можно преобразить и освежить любой образ. Не забудьте добавить солнцезащитные очки, вместительную сумку-шопер, и тогда ваш лук точно будет завершенным.

В то же время помните об умеренности. Аксессуары должны присутствовать, но не в избытке.

Длинные юбки

Даже если у вас стройные ножки, все равно оставьте мини-юбки юным девушкам. С возрастом нужно делать акцент на женственности, элегантности, утонченности. С этим прекрасно справляются длинные юбки. Они помогают в создании эффектных и в то же время изысканных образов.

Обратите внимание на плиссированные юбки. Такие нынче в тренде. Их лучше всего сочетать с блузами. Полупрозрачные вставки добавят нотку кокетливости.

Одежда с блестками и пайетками

Еще зимой в моду вернулись вещи из восьмидесятых, то есть с блестками и пайетками. И хотя лето уже не за горами, такой декор по-прежнему остается актуальным. Вы можете сиять в прямом смысле этого слова, облачившись в длинную юбку с блестками. Обувь на каблуках в данном случае необязательна. Вы можете сделать ставку на комфорт и удобство, отдав предпочтение кедам или кроссовкам.

Кожаная юбка с бахромой

В гардеробе с возрастом должно появляться больше вещей из натуральных материалов. Такая одежда облагораживает, подчеркивает зрелую красоту, проявляющуюся в элегантности и изысканности.

Поэтому вместо джинсовых юбок рекомендуется надевать кожаные. Обратите внимание на модель с бахромой. Сейчас такой декор тоже является весьма актуальным.

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Учитывайте, что кожаная юбка (как и любая одежда из данного материала) сама по себе уже является акцентной вещью, поэтому ее нужно комбинировать с нейтральными по стилистике изделиями. Например, с однотонной блузой или кофтой.

Анималистичный принт

Вновь вернулся в моду тренд на вещи с анималистичным принтом. Хотя еще несколько лет тому назад образы с вещами «под леопарда» или «под змею» вызывали ироничную усмешку.

Но теперь можете смело доставать из шкафа те самые вещи с анималистичным принтом. Или при их отсутствии отправляйтесь в магазин, чтобы пополнить гардероб актуальным изделием.

Костюм в клетку

Если говорить о создании образа для работы и офиса, то нельзя не отметить костюм, состоящий из пиджака и юбки миди. Эффектно смотрится комплект с актуальной в нынешнем сезоне расцветкой в виде клетки.

Цветовую гамму костюма выбирайте с учетом индивидуальных особенностей своей внешности: цвета волос, глаз, тона кожи и т.д.

Обратите внимание, что поскольку сам костюм уже с рисунком, то другие вещи должны быть однотонными. Например, водолазка или топ. И кстати, то же самое правило касается и обуви.

С таким деловым костюмом лучше смотрятся туфли или ботинки на каблуке.

Пиджак и джинсы

Хотите сделать образ более неформальным? В этом нет ничего сложного. Для этого достаточно юбку заменить на джинсы. А пиджак оставляйте. Ведь его можно использовать не в комплекте с юбкой, а как отдельную единицу для создания новых образов.

Обратите внимание на джинсы. Желательно, чтобы они были темного приглушенного оттенка, без лишнего декора в виде страз. Совершенно неуместны разрезы и дырки. Джинсы с таким декором больше подходят молодежи.