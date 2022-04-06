Королева Испании Летиция снова надела платье своей свекрови

Роскошное винтажное платье, которое на днях надела на встречу с президентом Коста-Рики королева Испании Летиция, показалось знакомым тем, кто давно следит за новостями испанской королевской семьи. Многие вспомнили, что когда-то видели его на ее свекрови королеве Софии.

Королева Испании София и королева Дании Маргрете встречаются с детьми в датской школе в 1980 году

В королевских семьях всегда было принято передавать по наследству драгоценности, и испанские Бурбоны – не исключение. Но, судя по всему, их потомки, выступающие за осознанное потребление, передают следующим поколениям также и платья. Алое платье с пышными рукавами и плиссированной юбкой на Летиции уже видели на церемонии вручения Национальной премии модной индустрии в 2019 году. Но более 40 лет назад его надевала во время официального визита в Данию ее свекровь королева Испании София. Поклонники испанской короны сразу обратили внимание, что Летиция дополнила образ красными замшевыми туфлями от Magrit, сумочкой Carolina Herrera и серьгами с рубинами и бриллиантами от испанского дизайнера Aldao. А королева София в 80-е годы украсила платье брошью и нитками жемчуга.

Это не первый раз, когда Летиция пользуется платяным шкафом матери своего мужа короля Филиппа. Месяц назад ее видели в платье Valentino, которое королева София надевала в 1977 году.

Королева Летиция, Король Филипп и Карлос Альварадо Кесада из Коста-Рики.