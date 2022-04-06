Россия обещала ответить на высылку из Греции 12 дипломатов

Москва ответит на решение Греции выслать из страны 12 сотрудников российских диппредставительств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, передает ТАСС.

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