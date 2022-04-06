Россия обещала ответить на высылку из Греции 12 дипломатов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Москва ответит на решение Греции выслать из страны 12 сотрудников российских диппредставительств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, передает ТАСС.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет