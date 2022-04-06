 

Россия обещала ответить на высылку из Греции 12 дипломатов

06.04.2022, 11:20, Новости дня
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Москва ответит на решение Греции выслать из страны 12 сотрудников российских диппредставительств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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