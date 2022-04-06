 

В Москве 50 тысяч человек переехали в новые квартиры по программе реновации

06.04.2022, 11:05, Разное
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Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. В новые квартиры уже переселились 50 тысяч человек. Всего около миллиона горожан получат новое жилье по данному проекту. Людям взамен на старое жилье выдают новое, комфортное и современное с улучшенной планировкой и отделкой.

Изначально для реализации программы реновации в Москве были предложены 543 стартовые площадки. В общей сложности 5175 многоквартирных жилых домов будут расселены.

Москвичам передано под заселение 165 новостроек, введено в эксплуатацию 187 жилых многоквартирных домов, еще 387 домов проектируются и строятся. Всего с начала действия программы реновации в Москве начато переселение более 76 тысяч горожан.

На сегодняшний день расселено уже 182 дома, из них 88 благополучно демонтированы методом умного сноса, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Ранее сообщалось, что столичные власти помогают москвичам переезжать по программе реновации. Для этого горожанам, подавшим заявку на участие в программе на сайте Mos.ru, бесплатно предоставляются грузчики и транспорт. Особенно популярна эта услуга у москвичей, которые переезжают с севера города.



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