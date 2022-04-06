Мнение: О том, как шесть недель меняют человека… Вы поверите своим глазам?

Не секрет, что в России сейчас многие боятся говорить правду. Вообще говорить боятся после мартовских нововведений в законы. И цензура тоже не дремлет.

Но иногда для правды не нужно множества громких слов. Иногда для неё вообще даже ни слова не нужно. Достаточно просто посмотреть.

Зрению-то ведь доверять можно? Смотреть — не опасно?

И ещё. Порою очень нужно просто посмотреть.

Просто посмотреть людям в глаза…

Фотографии этих двух человек сделаны с разницей примерно в 40 дней. И первое (оно в каждой паре слева) — 23 февраля 2022 года…

Ну а дальше пусть правду говорят сами фотоподборки.

Первая пара.

И вторая.

Увидели разницу?

А почувствовали?

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