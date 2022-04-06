Мнение: О том, как шесть недель меняют человека… Вы поверите своим глазам?
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Не секрет, что в России сейчас многие боятся говорить правду. Вообще говорить боятся после мартовских нововведений в законы. И цензура тоже не дремлет.
Но иногда для правды не нужно множества громких слов. Иногда для неё вообще даже ни слова не нужно. Достаточно просто посмотреть.
Зрению-то ведь доверять можно? Смотреть — не опасно?
И ещё. Порою очень нужно просто посмотреть.
Просто посмотреть людям в глаза…
Фотографии этих двух человек сделаны с разницей примерно в 40 дней. И первое (оно в каждой паре слева) — 23 февраля 2022 года…
Ну а дальше пусть правду говорят сами фотоподборки.
Первая пара.
И вторая.
Увидели разницу?
А почувствовали?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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