 

Агата Муцениеце рассказала об отношениях с Павлом Прилучным: “Мы молодцы”

06.04.2022, 10:05, Разное
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Агата Муцениеце снова заговорила о отношениях с бывшим супругом, звездой сериала “Мажор” Павлом Прилучным. Поводом стали активные слухи о том, что звезды снова сошлись. Агата и Павел провели вместе время в Дубае в начале января, до этого тоже вместе отметили день рождения сына. При этом в кулуарах заговорили о расставании Павла с актрисой Мирославой Карпович, с которой Прилучный был не раз замечен в прошлом году. 

Муцениеце попыталась развеять слухи, сделав заявление в своем Telegram-канале. 

Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы запомнили: два родителя общаются всегда и, если они общаются в дружеском ключе, они молодцы. Собственно, мы ими и являемся — мы молодцы! — сказала 33-летняя Агата. 

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Напомним, что Павел и Агата познакомились на съемках сериала “Закрытая школа” в 2009 году, спустя два года тайно расписались с одном из московских ЗАГСов. В браке у пары родилось двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. Прожив вместе почти десять дет, в феврале 2020-го актеры объявили о расставании, а летом того же года официально развелись. 

Агата при этом недавно призналась, что до сих пор официально носит фамилию бывшего мужа. Хотя говоря о том, почему не меняет фамилию на девичью, сказала, что не любит бумажную волокиту, связанную со сменой документов. 

Я ненавижу волокиту документальную. Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять (документы), – сказала Агата, и добавила, – А мне же все еще через Латвию надо делать (у Муцениеце латвийское гражданство – прим. ред.), а сейчас пандемия. Не-не…

Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми, январь 2022 года



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