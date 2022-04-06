 

СМИ: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в Лас-Вегасе сразу после “Грэмми”

06.04.2022, 10:05, Разное
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Звезда телевидения и модель Кортни Кардашьян и барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер теперь официально муж и жена! Об этом порталу TMZ рассказали очевидцы, которые видели пару у входа в часовню в Лас-Вегасе в ночь с воскресенья на понедельник. Как раз этой ночью в Вегасе прошла музыкальная премия “Грэмми”, на которой влюбленные были в числе гостей, а Трэвис еще и выступил на сцене со своей группой и Ленни Кравицем.

Папарацци удалось сделать лишь пару фото – якобы пара оперативно вызвала охрану. Но инсайдеры видели, что у них был свой фотограф. К тому же они утверждают, что Кортни и Трэвис пришли в часовню уже со свидетельством о браке и просто хотели устроить небольшую церемонию для себя. Конечно же, их женил парень, переодетый в Элвиса Пресли. Как и говорили месяц назад источники, близкие к паре, Кортни и Трэвис не хотели шумихи и планировали свадьбу “только для своих”.

Кстати, в интернете уже несколько дней не утихают споры под фотографиями с красной дорожки “Грэмми”: многие уверены, что сестра Ким Кардашьян беременна, – уж слишком подозрительно в натяг на ней сидел черный комбинезон. Если все так, то это будет ее четвертый ребенок.

Кортни и Трэвис на “Грэмми”

Напомним, что Кортни и Трэвис встречаются чуть больше года: СМИ начали говорить об их романе в конце января 2021-го. Несколько недель сестра Ким Кардашьян хранила молчание, а в середине февраля прошлого года решила все же подтвердить слухи в своей блоге. Кортни опубликовала снимок, на котором держит за руку Трэвиса – и хотя лиц знаменитостей не видно, личность избранника телезвезды получилось легко рассекретить по имеющимся на руке татуировкам.

В октябре Трэвис сделал предложение руки и сердца Кортни. Та ответила ему согласием, и они тут же отметили помолвку в кругу близких друзей в Rosewood Miramar в Калифорнии.



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