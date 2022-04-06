 

Погибшего у посольства РФ в Румынии водителя накануне осудили на 15 лет

06.04.2022, 9:58, Новости дня
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Водитель, который погиб, врезавшись в ограждение посольства РФ в Бухаресте, накануне был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над дочерью, информирует телеканал Antena 3 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Следователи установили, что за рулем находился Богдан Дрэгич – президент ассоциации TATA, неправительственной организации, которая защищает права отцов на детей в случае развода. Он был осужден вчера (во вторник) на 15 лет и 4 месяца по делу, в котором его обвиняли в сексуальном насилии над падчерицей», – передает РИА «Новости» сообщение канала.

В сообщении добавляется, что приговор вынес суд первой инстанции, поэтому Дрэгич не был задержан.

Мужчина также проходил по еще одному делу, которое касается сексуального насилия. Ему было запрещено покидать страну до 26 мая, он находился под юридическим контролем.

В своем последнем сообщении в соцсети Дрэгич написал, что «он тоже украинец», «было бы здорово, если бы все считали себя украинцами», пока не закончится кризис на Украине.

Расследованием инцидента занимаются прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований столичной полиции.

Ранее в среду автомобиль врезался утром в забор посольства РФ в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. Правоохранительные органы допускают, что действия водителя могли быть намеренными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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