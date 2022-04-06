 

Рубль снизился к доллару

06.04.2022, 9:58, Новости дня
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Курсы доллара и евро на валютных торгах Мосбиржи демонстрируют разнонаправленную динамику.

По данным биржи на 10.05 курс доллара рос до 83,6 руб. (+0,35%), курс евро снижался до 91,25 руб. (-0,26%), передает ТАСС.

На открытии торгов курс доллара находился на уровне 83,31 руб. Курс евро снижался на 0,22%, до 91,3 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует снижение ведущих индексов в пределах 2%. Индекс Мосбиржи падает на 1,98% – до 2 610,08 пункта, индекс РТС снижается на 1,91%, до 985,55 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.04.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2 641,79 пункта (-0,79%). Долларовый индекс РТС снижался на 0,58% – до 998,92 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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