 

В США назвали главную цель Вашингтона на Украине

06.04.2022, 9:58, Новости дня
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США превратили Украину в оружие против России, именно американская сторона несет вину за то, что теперь происходит в стране, считает научный сотрудник – докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз.

Коулз пишет в статье для информационного портала The Gray Zone , что США уже более двух десятков лет «оголтело милитаризируют» Украину, направляя усилия против России, передает РИА «Новости».

По его мнению, именно американская сторона несет вину за то, что происходит в данный момент на Украине. Так, после организованного США государственного переворота 2013-2014 годов американские войска обучали украинцев, включая неонацистские подразделения, вести боевые действия в населенных пунктах. Эксперт отмечает, что милитаризация Украины является частью параноидального стремления Вашингтона к тому, что в Пентагоне называют «доминированием в полном спектре».

Укрепляя армию Украины и подстрекая Россию, американские элиты используют украинских гражданских лиц в качестве пешек, а отсутствие у официального Вашингтона эффективной международной дипломатии, слабость внутреннего антивоенного движения в США и поддержка войны многими американскими левыми и либералами подтолкнули мир к грани, за которой находится смертельная ядерная катастрофа.

Коулз подчеркивает, что западная общественность должна потребовать остановки украинского кризиса после того, как она отворачивалась от этого конфликта последние восемь лет, на протяжении которых западные лидеры милитаризировали Украину против России.

При этом ранее в Белом доме заявили, что позволяют Украине самостоятельно определить свое политическое будущее. Вместе с тем стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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