Право вето в Совбезе ООН не должно быть «правом на убийство»

В Совете Безопасности сегодня состоялось заседание по Украине, в ходе которого выступили Генеральный секретарь ООН и его заместители по политическим и гуманитарным вопросам, а также украинский президент Владимир Зеленский, рассказавший о трагедии в Буче.

Ужасы войны

Обстрелы и блокирование украинских городов, ковровые бомбардировки, сообщения о расстрелах мирных жителей, групповых изнасилованиях и сексуальном насилии на глазах у детей – об этих и других ужасах войны рассказала членам Совета Безопасности ООН заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

– Ужас усугубился в минувшие выходные, когда мир увидел фотографии погибших мирных жителей, лежащих с завязанными руками на улицах Бучи – городка, который до недавнего времени удерживали российские войска. Еще множество тел были обнаружены в массовых захоронениях, – заявила Розмари Дикарло. – Неправительственные организации и пресса также сообщают о массовых казнях гражданских лиц, изнасилованиях и мародерстве в районе Чернигова, Харькова и Киева.

По ее словам, поступают данные о сокращении численности российских войск и снижении интенсивности атак в районе Киева и Чернигова. «Однако такие действие не должны носить тактический характер и представлять собой перегруппировку для дальнейших нападений на украинские города и населенные пункты, – подчеркнула представительница ООН. – Генеральная Ассамблея дважды призвала Россию полностью вывести свои войска с территории Украины и прекратить все военные действия».

В ООН, как сказала Дикарло, также «приняли к сведению» информацию о том, что российские военные покинули зону вокруг Чернобыльской АЭС.

– Это позволит Международному агентству по атомной энергии как можно скорее предоставить техническую поддержку и доставить оборудование, необходимое [для обеспечения ядерной безопасности], – сказала она.

Заместитель Генсека привела в своем выступлении последние данные Управления ООН по правам человека: с 24 февраля по 4 апреля по меньшей мере 1 480 мирных жителей были убиты и 2 195 ранены. Реальные данные могут быть гораздо выше. В ООН, как отметила Дикарло, глубоко обеспокоены тем, что в жилых районах продолжают применять взрывное оружие широкого радиуса действия, что, по ее словам, приводит к гибели населения и массовым разрушениям гражданской инфраструктуры, в том числе школ, больниц, водонапорных станций и систем подачи электроэнергии. Более того, в ООН располагают «вызывающими доверие данными» о том, что российские войска применили кассетные боеприпасы в густонаселенных районах по меньшей мере 24 раза. Расследуются также сообщения о применении такого оружия украинской стороной.

По словам Розмари Дикарло, в ООН крайне обеспокоены сообщениями о произвольных арестах и принудительных исчезновениях людей, которые выступают против российского вторжения. Так, Управление по правам человека задокументировало возможное принудительное исчезновение 22 журналистов и активистов в Киевской, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. В районах, взятых под контроль российскими силами, были задержаны 24 представителя местной власти, позднее 13 из них были выпущены на свободу. Также известно о гибели с начала военных действий семи журналистов и работников прессы. Еще 15 человек, как отметила представительница ООН со ссылкой на Управление по правам человека, подверглись нападению, а девять – получили ранения.

Она отдельно остановилась на сообщениях о сексуальном насилии со стороны российских военных, включая поступающие данные о групповых изнасилованиях и изнасилованиях на глазах у детей. По словам Дикарло, против украинских военных и сил гражданской обороны также выдвинуты обвинения в сексуальном насилии.

– Мониторинговая миссия ООН в Украине продолжает прилагать усилия по проверке этих сообщений, – сказала Розмари Дикарло.

– Мы обеспокоены тревожными видеокадрами, на которых запечатлены случаи издевательств над военнопленными с обеих сторон, – сообщила представительница ООН, напомнив, что международное гуманитарное право требует уважительного и достойного обращения с пленными.

Она призвала также расследовать «все вызывающие доверия сообщения о нарушениях международного права и международного гуманитарного права», поступающие с территорий, недавно оставленных российскими военными.

В своем выступлении Розмари Дикарло напомнила об оценках Программы развития ООН, согласно которым, в случае продолжения войны Украина будет отброшена в своем социально-экономическом развитии на 18 лет назад. Она также предупредила об ущербе, нанесенном европейской архитектуре безопасности, и экономических последствиях войны по всему миру.

Четверть жителей Украины покинули свои дома

Как сообщил членам Совбеза заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, в результате войны в Украине более 11,3 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, в том числе 4,2 млн нашли убежище в других странах.

– Всего за месяц с места снялась четверть населения Украины, – подчеркнул Гриффитс. – К сожалению, эти цифры продолжат расти, пока не будет взята пауза, не будет установлен мир.

Мариуполь, по его словам, «находится в эпицентре ада», отрезанными от помощи остаются Чернигов, Сумы и Харьков. Представитель ООН напомнил, что все стороны конфликта обязаны соблюдать международное право, в том числе ограждать гражданское население от насилия и обеспечивать условия для доставки помощи.

Он сообщил о том, что учреждения ООН и ее партнеры делают все возможное, чтобы поддержать жителей Украины. На востоке страны работают шесть тысяч волонтеров Украинского Красного Креста; Всемирная продовольственная организация в прошлом месяце оказала помощь 1,3 млн украинцев, а в этом планирует помочь 2,5 млн человек; ВОЗ и партнеры доставили 180 тонн медицинских грузов по всей Украине и еще 470 тонн готовы к отправке. Сегодня автоколонна с помощью добралась до Северодонецка.

Мартин Гриффитс также выразил озабоченность в связи с растущим числом сообщений о случаях торговли людьми, сексуального насилия, эксплуатации и надругательств.

– Как всегда эти кошмарные инциденты прежде всего отражаются на женщинах и детях, – подчеркнул он.

Мартин Гриффитс проинформировал Совбез о своей поездке в Москву, напомнив, что ранее Генеральный секретарь поручил ему навести мосты между двумя сторонами, чтобы смягчить гуманитарные последствия этой войны, в том числе добиться гуманитарного перемирия.

В столице России Гриффит встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым, а также с заместителем министра обороны Александром Фоминым. В ходе «откровенного диалога» его участники обсудили вопросы гуманитарного доступа, эвакуации мирных жителей и возможность «гуманитарных пауз» в различных частях Украины. Российская сторона, как сообщил представитель ООН, выслушала его предложения и заверила его в том, что внимательно изучит их.

– Мы договорились поддерживать тесный контакт, – добавил Гриффитс. – Я покинул эти встречи с ощущением, что впереди у нас долгий путь, но мы вынуждены его пройти, и мы сделаем это.

Владимир Зеленский призвал «остановить Россию»

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «военных преступлениях России» в недавно освобожденной Буче под Киевом.

– Сейчас мир увидел, что сделали российские военные в Буче, пока удерживали город в оккупации, но миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах и районах нашей страны, — отметил Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что преступления совершает «страна, которая превращает право вето в Совете Безопасности ООН в право на убийство, «подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность».

Владимир Зеленский призвал остановить Россию, предупредив, что если так и дальше пойдет, то «страны будут полагаться только на силу оружия в обеспечении своей безопасности, а не на международное право и институты».

– ООН можно будет просто закрыть. Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН? Считаете ли вы, что время международного права прошло? Если ваш ответ «нет», то действовать нужно сейчас. Действовать немедленно, – призвал президент Украины. Он сказал, что нужно реформировать систему безопасности ООН с тем, чтобы «право на вето» не было «правом на убийство».

Россия называет кадры из Бучи «постановкой»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг все обвинения, прозвучавшие в адрес российских военных. Он назвал кадры из Бучи «откровенными преступными постановками с мирными украинцами, убитыми своими же радикалами…».

– Убитых в тех районах, которые российские войска оставили после обнадеживших многих мирных переговоров в Стамбуле. Теперь выясняется, зря оставили. Я говорю прежде всего о Буче, – добавил он.

– Мы пришли к Вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир, – сказал российский дипломат, обращаясь к президенту Зеленскому.