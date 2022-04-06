 

Власти США собрались ввести новые санкции против Альфа-банка

06.04.2022, 6:12, Новости дня
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Соединенные Штаты в среду введут новые санкции против российского Альфа-банка, сообщила The Wall Street Journal.

Издание не уточняет, о каких именно санкциях идет речь и будут ли это полностью блокирующие санкции. Альфа-банк ранее был добавлен Соединенными Штатами в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Более жесткая версия санкций – добавление в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США, передает ТАСС.

Ранее стало известно о планах властей США ужесточить санкции против Сбербанка.

В конце марта министр по культуре Калининградской области Андрей Ермак предложил попавшему под санкции основателю «Альфа-банка», миллиардеру Михаилу Фридману купить в регионе замок и стать «лендлордом» Калининградской области. Ранее Фридман пожаловался, что из-за санкций Запада не может оплатить даже услуги уборщицы в Лондоне. В конце февраля Евросоюз ввел против Фридмана и ряда других россиян санкции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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