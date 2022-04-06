Канада ввела санкции против Потанина, Вексельберга, Михельсона

Канада включила в санкционные списки еще девять физических лиц, среди них российские бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон, говорится в документе правительства Канады.

В список также попали начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, президент АО «Группа синара» Дмитрий Пумпянский и Галина Пумпянская, основной владелец агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, президент «Марафон групп» Александр Винокуров, передает ТАСС.

Кроме того, Канада включила в свои санкционные списки еще девять граждан Белоруссии. В список попали заместители министра обороны Белоруссии Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко. В перечень также включены Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин и Валентин Байко. Включение в санкционные списки означает заморозку активов в Канаде и запрет на въезд в страну.

В понедельник МИД Канады пообещал ввести новые санкции против граждан РФ и Белоруссии под предлогом причастности к нарушению суверенитета Украины.

В конце марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил страны Запада, США, Канаду и Австралию в объявлении тотальной экономической войны России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.

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