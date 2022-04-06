 

Обама оказался популярнее Байдена на мероприятии в Белом доме

06.04.2022, 6:12, Новости дня
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Представители американского политического истеблишмента на мероприятии в Белом доме проявили большой интерес к экс-президенту США Бараку Обаме, забыв про главу действующей администрации Соединенных Штатов Джо Байдена, который после выступления оказался в одиночестве.

Обама принял в Белом доме участие в мероприятии, посвященном снижению расходов американцев на медицину, как автор закона о реформе здравоохранения, известном как Obamacare. Подписав новую инициативу, Байден хотел сойти со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими. Но на краю сцены его никто не ждал, и нынешний американский лидер, занимавший при Обаме пост вице-президента, с удивлением развел руками. Когда Байден оглянулся, сзади стоял Обама, окруженный представителями политического истеблишмента: законодатели и даже вице-президент Камала Харрис что-то живо с ним обсуждали. Нынешний американский президент отвернулся от них и даже махнул рукой, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце марта рейтинг одобрения Байдена опустился до 40%, установив новый антирекорд. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины падения популярности Байдена в США, которого называют одной из жертв российской спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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