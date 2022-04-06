 

В Южной Осетии создана инициативная группа для референдума о вхождении в состав РФ

06.04.2022, 4:50, Новости дня
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Ходатайство о создании инициативной группы по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ поступило в Центризбирком республики.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ЦИК Республики.

«Инициативная группа подаст заявление в ЦИК, в том числе будут предложены кандидатуры уполномоченных, которые согласно Конституции, займутся документальным оформлением вопроса, чтобы была назначена дата проведения референдума о вхождении нашей Республики в состав России. Буквально сегодня – завтра те шаги, которые предпринимаются, будут видны населению», – объснил подачу заявления председатель арламента РЮО Алан Тадтаев.

Напомним, президент республики Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время намерена предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. Также он допустил объединение с Северной Осетией в составе России. В Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал планы Южной Осетии «не имеющими юридической силы». В Госдепе пообещали не признавать итоги референдума.

Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же РФ оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась силой вернуть под контроль Тбилиси. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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