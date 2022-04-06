 

Компания Intel решила приостановить работу в России

06.04.2022, 4:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская компания Intel, которая является одним из ведущих поставщиков микропроцессоров, приостанавливает свою деятельность в РФ из-за ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба компании.

«С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России», – приводит текст сообщение компании ТАСС.

В Intel добавили, что «работают над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1, 2 тыс. работников в России». В начале марта компания сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Белоруссию.

Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. С прошлого года мир сталкивается с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции

17.12 / В Харькове в отношении 16-летнего водителя Infiniti подано заявление еще об одном преступлении – адвокаты

27.06 / Эктор Хименес-Браво рассказал, как однажды проиграл в карты всю зарплату

23.11 / Великобритания планируют ослабить карантин на Рождество

25.03 / У СНБО нет ни одного документа, который бы касался операции по вагнеровцам – Данилов

25.09 / США предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2»

29.06 / СК начал проверку после обнаружения пакетов для трупов возле Коммунарки

22.12 / В Минздраве спрогнозировали, какую вакцину от COVID-19 получит Украина

05.10 / “Есть и “Б”, и “В”. Шмыгаль назвал планы правительства на случай прекращения транзита газа через Украину

26.12 / В Австрии 11-летний мальчик зажег бенгальский огонь возле елки. Произошел пожар, сгорело два дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика