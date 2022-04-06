 

Мнение: Ни стабильности, ни благодарной памяти

06.04.2022, 4:30, Разное
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Нынешнее российское государство много лет строило свою идентичность внутри страны на идее стабильности — наконец-то достигнутого исторического покоя, который необходим, чтобы Россия наверстала упущенное и заняла достойное место в мире.

Оно же строило свою идентичность в отношении с другими государствами на идее благодарной памяти за победу над нацизмом: Россия, защищая себя, освободила мир, победила худшего в истории агрессора с худшей идеологией.

Обе эти основы она сама выбила у себя из под ног, а новых нет. (Александр Баунов)

Баунов, конечно, прав – он отлично сформулировал самые очевидные следствия. У меня, впрочем, оценка более широкая. На мой взгляд, после 24 февраля Россия попросту помножила себя на “ноль”, и начиная с этой даты наша страна просто отсутствует. Это как-то особенно иронично, учитывая, что вообще-то “невойна” была вроде как затеяна с целью “уничтожить государство Украина” – но вот поди ж ты, почему-то всё вышло с точностью до наоборот.

У меня это спокойное чувство, даже не чувство, а скорее констатация. Это не какое-то истерическое и рыдающее “мне стыдно быть русским”. Разве что есть легкое удивление – как это, жить в мире, в котором нет России? Путин, помнится, говорил, что “смысла в таком мире нет”. Но как же нет – вот он! Мы в нем УЖЕ живем.

Просто не все это пока осознали.

Источник: Размышления вольного социолога



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