Из добровольцев сформированы казачьи батальоны для участия в боях в Донбассе

В боевых действиях в Донбассе принимают участие около 1,4 тыс. казаков Всероссийского казачьего войска, из добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон, выдвигается 2-й батальон, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Как сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества, всего в боевых действиях в Донбассе принимают участие порядка 1,4 тыс. казаков, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины казаки служат в различных частях и подразделениях и несут все виды военной службы.

Из казаков-добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон. В настоящее время для участия в освобождении Донбасса выдвигается 2-й казачий батальон, добавили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса.

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