Первыми физлицами-иноагентами стали Евгений Киселёв и Матвей Ганапольский

Первыми в реестр физических лиц–иностранных агентов попали журналисты Евгений Киселёв и Матвей Ганапольский, сообщили в Минюсте России.

Минюст РФ включил Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Они включены Минюстом в новый перечень, передает ТАСС.

Ранее физлица вносились в список СМИ-иноагентов. Последними в него были включены историк и блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и еще шесть человек.

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