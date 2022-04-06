Первыми физлицами-иноагентами стали Евгений Киселёв и Матвей Ганапольский
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Первыми в реестр физических лиц–иностранных агентов попали журналисты Евгений Киселёв и Матвей Ганапольский, сообщили в Минюсте России.
Минюст РФ включил Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Они включены Минюстом в новый перечень, передает ТАСС.
Ранее физлица вносились в список СМИ-иноагентов. Последними в него были включены историк и блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и еще шесть человек.
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