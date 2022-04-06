В США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций

Российский рубль последнее время демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление, в марте он стал самой динамичной валютой в мире, говорится в статье на сайте Национального общественного радио США.

Автор материала напоминает, что в начале марта курс на торгах упал на 40% – до 139 рублей за доллар – в связи с российской военной спецоперацией на Украине. «Однако уже в середине марта российский рубль начал процесс значительного восстановления. На момент написания статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации. И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте», – говорится в статье. При этом в ней подчеркивается, что все введенные в связи с событиями на Украине антироссийские санкции стран Запада «продолжают действовать, а в некоторых случаях они были ужесточены», передает ТАСС.

В материале указывается на «несколько элементов данного восстановления». Так, его автор называет продолжающуюся продажу российского природного газа «огромной дырой в санкциях, введенных коалицией стран – союзников США». «Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что они стали сильно зависимы от него, а альтернативных поставщиков недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте к этому рост цен на нефть и природный газ и устойчивость торговых отношений РФ с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, и в итоге мы получим устойчивый приток иностранной валюты в Россию. Это ослабило опасения, что РФ может стать неплатежеспособной, и способствовало укреплению рубля», – отмечается в статье. Второй «дырой в санкциях» в ней называется тот факт, что РФ позволили проводить выплаты в долларах по ее суверенному долгу.

«Возможно, самым большим фактором, подстегивающим рубль, является ход [президента РФ] Владимира Путина», которым, по мнению автора материала, является переход в расчетах за газ на российские рубли. «Если Путину удастся заставить эти [недружественные] страны платить в рублях, им придется пойти и купить их. В большом количестве. Спрос на [национальную] валюту резко возрастет, и стоимость рубля, естественно, повысится. Именно ожидание этого роста способствовало повышению рыночной стоимости рубля», – считает автор статьи.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о намерении властей США ужесточить санкции против РФ на фоне провокации в Буче. Во вторник Минфин Соединенных Штатов запретил РФ выплачивать госдолг в долларах со счетов российских государственных учреждений в американских банках.

Напомним, как сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством. Однако даже в этих условиях в Минфине РФ обещали продолжить обслуживание госдолга РФ в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и российского правительства.

В середине марта США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин РФ заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.

Напомним также, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать долги перед кредиторами из недружественных стран в рублях. Позже глава Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России.

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