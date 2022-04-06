 

Мнение: Россия не считает преступлением

06.04.2022, 3:10, Разное
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Вот в ЭТО я действительно даже не мог поначалу поверить. Казалось, что такое невозможно. При СССР в Уголовном Кодексе такой состав преступления был – а в УК РФ… отсутствует. Даже в “советском” Кодексе было “от 3 лет до смертной казни”! А в российском – ничего. Ноль.

Кстати, и со статьей “Мародерство” (похищение на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых) – такая же история. В УК РСФСР – ст. 266, от 3 лет до смертной казни, в УК РФ – ноль. “Данная статья декриминализирована”.

В связи с этим и действия СК по поводу Бучи предстают в новом свете. Мы-то видели какой-то сговор или нежелание работать, а все ведь проще: по нашим законам это просто НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Вот и всё.

Источник: Размышления вольного социолога



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