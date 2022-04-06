 

Стало известно о планах властей США ужесточить санкции против Сбера

06.04.2022, 2:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты планируют расширить санкционный список в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка, сообщили источники The Wall Street Journal.

Как поясняет издание, американское руководство в среду ужесточит уже действующие рестрикции в отношении нескольких российских финансовых институтов, в частности Сбербанка. Кроме того, поясняет издание, дополнительные ограничения могут затронуть ВТБ, передает ТАСС.

Напомним, 1 апреля лондонский суд утвердил переход Sber CIB – подразделения Сбербанка в Соединенном Королевстве – под внешнее управление из-за антироссийских санкций. Кроме того, 24 марта США ввели санкции против главы «Сбера» Германа Грефа. В тот же день санкции против Грефа, первого заместителя правления «Сбера» Александра Ведяхина и бывшего зампреда Льва Хасиса ввела Великобритания.

В начале марта Сбербанк решил уйти с европейского рынка из-за аномального оттока денежных средств дочерних банков группы и угрозы безопасности сотрудников и отделений.

Напомним, 24 февраля Минфин США ввел беспрецедентные санкции «против двух крупнейших финансовых организаций России» – Сбербанка и ВТБ, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы нашей страны по стоимости активов.

Позже минфин США разъяснил – американские санкции в отношении «Сбера» и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Седаны Cadillac Blackwing были проданы с аукциона

31.07 / Сын Ефремова отреагировал на уход Гармаша из «Современника»

26.10 / “Мамочка”, “Выглядит, как 30-летняя”. 55-летняя Хайек снялась во время еды

17.02 / НАСА объяснило сбой при стыковке «Прогресса» с МКС

08.01 / The Washington Post: одному из задержанных за штурм Капитолия потребовался переводчик с русского языка

03.02 / Путин предложил списывать часть бюджетного долга регионам за поддержку инвестпроектов

02.06 / Предстоящий саммит Путина и Байдена в Женеве напоминает о холодной войне

28.05 / Новая соцсеть Poparazzi за 4 дня подорожала до 100 млн долларов

22.01 / «Не хотим Байдена — хотим отмщения» – в Портленде и Сиэтле прошли протесты крайне левых

09.10 / Из-за пожара в жилом доме Петербурга эвакуировали 100 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика