Стало известно о планах властей США ужесточить санкции против Сбера

Соединенные Штаты планируют расширить санкционный список в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка, сообщили источники The Wall Street Journal.

Как поясняет издание, американское руководство в среду ужесточит уже действующие рестрикции в отношении нескольких российских финансовых институтов, в частности Сбербанка. Кроме того, поясняет издание, дополнительные ограничения могут затронуть ВТБ, передает ТАСС.

Напомним, 1 апреля лондонский суд утвердил переход Sber CIB – подразделения Сбербанка в Соединенном Королевстве – под внешнее управление из-за антироссийских санкций. Кроме того, 24 марта США ввели санкции против главы «Сбера» Германа Грефа. В тот же день санкции против Грефа, первого заместителя правления «Сбера» Александра Ведяхина и бывшего зампреда Льва Хасиса ввела Великобритания.

В начале марта Сбербанк решил уйти с европейского рынка из-за аномального оттока денежных средств дочерних банков группы и угрозы безопасности сотрудников и отделений.

Напомним, 24 февраля Минфин США ввел беспрецедентные санкции «против двух крупнейших финансовых организаций России» – Сбербанка и ВТБ, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы нашей страны по стоимости активов.

Позже минфин США разъяснил – американские санкции в отношении «Сбера» и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ.

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